اختتام معسكر حكام دوري جميل في فالنسيا الإسبانية - صحيفة صدى الالكترونية

اختتام معسكر حكام دوري جميل في فالنسيا الإسبانية
أعلنت لجنة الحكام بدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم اختتام المعسكر الإعدادي الخارجي الذي أقيم في مدينة فالنسيا الإسبانية استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.
وأجرى الحكام خلال فترة المعسكر تمارين لياقة بدنية، مستمعين لعددٍ من المحاضرات حول التعديلات الجديدة لقانون تحكيم كرة القدم، مع اختبارات في القانون، إضافة إلى تطبيقات على تقنية الفيديو المساعد للحكم التي سيتم الاستعانة بها في بعض مباريات الموسم الرياضي المقبل.
صوت الوطن[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 35 دقيقة
معسكر سوف تكون نهايته مثل كل نهاية دوري فضائح .
لأن مابني على باطل فهو باطل .
تخرج هؤلاء كان باطل من كليتهم وهي كلية تمنح لهم الشهادات وهي غير مؤهلة لذلك ولا تملك إمكانيات تخريج حكام جديرون بالتحكيم .
لذا نجد في الدوري حكام كدش مثل الخيول الكدش التي نشاهدها في الثمامة الدورة بعشرة ريال .
أما الخيول المرموقة نشاهدها في مضامير السباقات والتي تصل قيمتها إلى ملايين الريالات ..