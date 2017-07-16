ابتزاز 102 شخصاً جنسياً عبر مواقع التواصل بالإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نجحت خدمة ” اطمئن ” ، في شرطة أم القيوين بالإمارات، في إنقاذ 102 أشخاص وقعوا ضحايا للابتزاز الإلكتروني الجنسي والمالي، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بينهم 70 فتاة، تم استدراجهنّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ” فيس بوك ” ، و ” إنستجرام “، و ” سناب شات ” ، من قبل شباب ادعوا أنهم فتيات، ويرغبون في مساعدتهن على الزواج.

وقال مصدر في خدمة ” اطمئن “، بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن ” الخدمة استقبلت منذ إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي 102 بلاغات، عن تعرّض أشخاص (70 فتاة و32 شاباً) للابتزاز الإلكتروني الجنسي والمالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” .

وأضاف المصدر أن أحد الضحايا دخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث مع أشخاص مجهولين، وإنشاء صداقات معهم، دون أن يدركوا أنهم يتعرّضون لعمليات احتيالية، تتضمن في معظمها ادّعاءات غير حقيقية، كأن يدّعي الشخص المجهول أنه فتاة ترغب في مساعدة بنات جنسها على الزواج، أو البحث عن فرص عمل.

وأوضح أن هذه الادعاءات مكنت المحتالين من الحصول على صور ضحاياهم، وبيانات كثيرة عنهم، الأمر الذي فتح الباب أمامهم لاستغلالهم مالياً أو جنسياً.

وتابع المصدر أن أبرز قضايا الابتزاز الإلكتروني استغلال طبيب صوّر نفسه عارياً، ظناً منه أنه يتواصل مع فتاة، لكن بعد تورطه جنسياً، وحصول الطرف الآخر على مقطع فيديو خاص به، اكتشف أنه كان يتواصل مع رجل.