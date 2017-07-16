بريطانيا توجه 15 اتهاما لصبي بعد هجمات بمواد حارقة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

وجهت الشرطة البريطانية 15 اتهاما لصبي عمره 16 عاما بعد خمسة هجمات بمواد حارقة في لندن، وتشمل الاتهامات الأذى الجسدي الخطير وحيازة مادة ضارة والسطو.

وقالت شرطة لندن في بيان إن الصبي من المقرر أن يمثل أمام محكمة ستراتفورد يوم الاثنين، وكانت الشرطة اعتقلت مراهقين اثنين بعد خمسة هجمات بمادة حارقة خلال أقل من 90 دقيقة في شرق لندن يوم الخميس خلفت عدة مصابين بجروح في الوجه بينهم شخص إصابته بالغة، وقالت الشرطة إن التحقيقات في الهجمات لا تزال مستمرة.