الصندوق الخيري يوظف 10 الآف شاب وفتاة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تم توظيف أكثر من 10.600 شاب وفتاة من الأسر المحتاجة، في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بعد أن أتموا مراحل التعليم العالي بدعم كامل من الصندوق الخيري الاجتماعي .

كما وظف الصندوق من خلال مشروع العائد الاجتماعي لبرنامج المنح التعليمية، 1435 مواطنًا ومواطنة في منطقة الرياض و2567 في مكة المكرمة و1990 في المنطقة الشرقية و866 في المدينة المنورة و806 في جازان و707 في القصيم و637 في عسير و463 في نجران و387 في الجوف و295 في حائل و277 في تبوك و183 في منطقة الباحة.

وذلك اسهاماً من الصندوق في حل مشكلة البطالة .