العمل تمنح " شهادة مواءمة " للمنشآت - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإطلاق نظام ” شهادة مواءمة ” ، الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف نظام ” شهادة مواءمة ” ، الذي يندرج ضمن برنامج ” توافق ” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دعمهم وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص.

كما صدر القرار الوزاري من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بضرورة حصول المنشآت الكبيرة والعملاقة على ” شهادة مواءمة ” من الجهة التي تعتمدها الوزارة، التي تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الاشتراك بنظام ” شهادة مواءمة ” يعد اختياريا بمقابل مالي رمزي للمنشآت الراغبة في أن تطوّر بيئات عملها والحصول على الاعتراف بذلك عبر الشهادة المعتمدة.