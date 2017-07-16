بالصور.. حرس الحدود بجازان ونجران يحبط تهريب 390 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود بمنطقتي(جازان ،نجران ) تمكنوا بعد توفيق الله خلال الفترة من ١٥-٢١ /١٠/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة ، حيث تم رصد أشخاص قادمين من الاراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية لمنطقتي(جازان ،نجران ) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من شباب المملكة- حفظهم الله- مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على عدد (١٣) ثلاثة عشر شخصاً من الجنسية الأثيوبية و (٢) شخصان سعوديا الجنسية و(٣) ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية .

وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٨٧.٢٤٥)ثلاثمائة وسبعة وثمانون كيلوجرام ومئتان وخمسة وأربعون جرامات من مادة الحشيش المخدر و(١٥١٤) ألف وخمسمائة وأربعة عشر قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى والله ولي التوفيق.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا أبداً في صد كافة محاولات التهريب عبر الحدود والتعامل بكل حزم وقوة مع كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناء المملكة والله ولي التوفيق.