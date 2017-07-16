التنمية العقارية يستحدث تصنيف جديد لدعم مستفيدي التمويل المدعوم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استحدث صندوق التنمية العقارية، تصنيف جديد للمستفيدين، حيث تسري عليهم قائمة المتعثرين بالاعتماد على بيانات شركة التصنيف الائتماني ” سمة ” .

وقال خالد العمودي، المشرف العام على الصندوق، إنه تم استحداث مركز لدعم مستفيدي التمويل المدعوم لتسهيل إجراءاتهم، مبيناً أن المركز الجديد جاء بسبب ضعف التنسيق بين الأفراد وقطاع التمويل، وبتدشينه يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل لبحث إنهاء الأمور العالقة.

وأضاف أن برنامج ضامن للتمويل السكني وبرنامج التمويل الإضافي تم استيعابهما في برنامج المدعوم.

وأوضح العمودي أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج ” سكني ” تقليص قوائم الانتظار من 11 عاما إلى 5 اعوام كحد أقصى، وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.