ضاحي خلفان يكشف مخطط حمد بن جاسم لتفتيت الدول العربية بقيادة إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

كشف ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، إن حمد بن جاسم يقود مخطط يهودي لتفتيت الدول العربية، مشيرا إلى أن آخر معارك داعش بقيادة قطر سوف تكون فى سيناء، وسوف يتم القضاء عليها.

وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: ” كل الذين يثبت عليهم أنهم اعطوا احداثيات مواقع قوات التحالف..سنلقى عليهم القبض يا قطر ونقدمهم للعدالة ..طال الزمان أو قصر “.

وأضاف: ” لا للخونة..أول المطلوبين المرى ..وين بيروح وراءه..كلب نجس..لن يفلت.. سوف نأتي به مكبلا..سنتحرى عنه وسنتابعه اينما ذهب وسنلقى عليه القبض.. وراءه يا شباب..رجل مطلوب بجرائم ارهابية وقاتل “.

وتابع: ” سنشكل فرق ملاحقة بقوائم المطلوبين الارهابيين ونلقى عليهم القبض فى تعاون دولي غير مسبوق، لازم نشكل فرق ملاحقة دولية للقبض على ارهابيي قطر، أعلنها صراحة لن نترك ثأرنا يمر بدون ما يقدم المجرمون للقضاء “.