ضاحي خلفان يكشف مخطط حمد بن جاسم لتفتيت الدول العربية بقيادة إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان يكشف مخطط حمد بن جاسم لتفتيت الدول العربية بقيادة إسرائيل
كشف ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، إن حمد بن جاسم يقود مخطط يهودي لتفتيت الدول العربية، مشيرا إلى أن آخر معارك داعش بقيادة قطر سوف تكون فى سيناء، وسوف يتم القضاء عليها.
وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: ” كل الذين يثبت عليهم أنهم اعطوا احداثيات مواقع قوات التحالف..سنلقى عليهم القبض يا قطر ونقدمهم للعدالة ..طال الزمان أو قصر “.
وأضاف: ” لا للخونة..أول المطلوبين المرى ..وين بيروح وراءه..كلب نجس..لن يفلت.. سوف نأتي به مكبلا..سنتحرى عنه وسنتابعه اينما ذهب وسنلقى عليه القبض.. وراءه يا شباب..رجل مطلوب بجرائم ارهابية وقاتل “.
وتابع: ” سنشكل فرق ملاحقة بقوائم المطلوبين الارهابيين ونلقى عليهم القبض فى تعاون دولي غير مسبوق، لازم نشكل فرق ملاحقة دولية للقبض على ارهابيي قطر، أعلنها صراحة لن نترك ثأرنا يمر بدون ما يقدم المجرمون للقضاء “.
الله يعز شيوخنا والامارات[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 3 ساعات
اما شيوخ الامارات دواهي
العام فكو طيور الحبارى
وخلو القطريين المسند وجماعتة يدفع على جرتها عشرة الاف و هاتك جري
تجلييب صح
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 2 ساعتين
السيد ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى الأسبق للامانة مخططات اليهود لتفتيت الدول العربية ليست بشى جديد على العالم العربى من العام 1917 وحتى الان والقصص كثيرة وسجلات المخابرات العربية مليئة بتلك القصص ومنها على سبيل المثال :
العميل إيلي كوهين ” الياهو بن شاؤول كوهين” (26 ديسمبر 1924 – 18 مايو 1965) يهودي ولد بالإسكندرية التي هاجر إليها أحد أجداده .
ومن المعروف أنه عمل في مجال التجسس في الفترة 1961–1965 في سوريا حيث أقام علاقات وثيقة مع التسلسل الهرمي السياسي والعسكري وأصبح المستشار الأول لوزير الدفاع السورى. وكشفت سلطات مكافحة التجسس السورية في نهاية المطاف عن مؤامرة التجسس واعتقلت وأدانت كوهين بموجب القانون العسكري قبل الحرب وحكمت عليه بالإعدام في 1965. وقيل أن المعلومات الاستخبارية التي جمعها قبل إلقاء القبض عليه كانت عاملًا هامًا في نجاح إسرائيل في حرب 1967
تؤكد تقارير المخابرات المصرية ان اكتشاف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين في سوريا عام 1965 كان بواسطة التعاون مع المخابرات السورية و في نفس الوقت عن طريق الصدفة البحتة حيث أنه في أثناء زيارته مع قادة عسكريين في هضبة الجولان تم التقاط صور له و للقادة العسكريين معه وذلك هو النظام المتبع عادة لتلك الزيارات وعندما عرضت تلك الصور على ضباط المخابرات المصرية (حيث كان هناك تعاون بين المخابرات المصرية و السورية في تلك الفترة) تعرفوا عليه على الفور حيث أنه كان معروفا لديهم لأنه كان متهما بعمليات اغتيال و تخريب عندما كان عضوا في العصابات الصهيونية في مصر.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5316 ] نشر منذ 2 ساعتين
عط عمرك الراحة و ريّح ضميرك!
[ لا يهمك ] اللي في تعثرك يسعون؛
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رزقك أبد ما يأخذه شخص غيرك!
كان إنكتب✍🏼لك رزق والله لـ يبطوووون😅
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وأبواب الرزق كثيرة لا كما يحصرها المغفلين😳 ف اشياء محددة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29663 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا زال حكام قطر ياخلفان يسعون لتفتيت الدول العربيه ,, لنقص فيهم وحقد وتعاون مع العدو ,,
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5316 ] نشر منذ 47 دقيقة
مرحبآ الساع ياخولفان تو شفتك العذر و السموحة ش حالگك✋🏼