إلغاء 10 ركاب سفرهم من القاهرة إلى المملكة بعد تعطل طائرتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قرر 10 ركاب إلغاء سفرهم على الخطوط السعودية المتجهة من مطار القاهرة اليوم الأحد تشاؤما بعد إصابة الطائرة بعطل وتأخر إقلاعها 4 ساعات، فيما حرر بعضهم محضرا ضد الشركة بشرطة السياحة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه بعد إنهاء إجراءات سفر 250 راكبا على رحلة الخطوط السعودية رقم 382 والمتجهة إلى جدة، إكتشف الركاب عدم وصول الطائرة وهى من طراز إيرباص 330 من المملكة لإصابتها بعطل فنى يحول دون إتمام الرحلة.

وأضافت المصادر أنه بعد 3 ساعات قام 10 ركاب بإلغاء سفرهم تشاؤما وحرر بعضهم محضرا بشرطة السياحة برقم 2 أحوال ضد شركة الطيران.