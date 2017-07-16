إلغاء 10 ركاب سفرهم من القاهرة إلى المملكة بعد تعطل طائرتهم - صحيفة صدى الالكترونية

إلغاء 10 ركاب سفرهم من القاهرة إلى المملكة بعد تعطل طائرتهم
قرر 10 ركاب إلغاء سفرهم على الخطوط السعودية المتجهة من مطار القاهرة اليوم الأحد تشاؤما بعد إصابة الطائرة بعطل وتأخر إقلاعها 4 ساعات، فيما حرر بعضهم محضرا ضد الشركة بشرطة السياحة.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه بعد إنهاء إجراءات سفر 250 راكبا على رحلة الخطوط السعودية رقم 382 والمتجهة إلى جدة، إكتشف الركاب عدم وصول الطائرة وهى من طراز إيرباص 330 من المملكة لإصابتها بعطل فنى يحول دون إتمام الرحلة.
وأضافت المصادر أنه بعد 3 ساعات قام 10 ركاب بإلغاء سفرهم تشاؤما وحرر بعضهم محضرا بشرطة السياحة برقم 2 أحوال ضد شركة الطيران.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه
قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)
مؤدب[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن الله لا يجيبهم