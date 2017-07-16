" العجيري " يفتتح الملتقى الدعوي بمهرجان صيف النماص 1438هـ - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

قام سعادة محافظ النماص رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ عبدالله بن عائض العجيري مساء أمس السبت ٢١-١٠-١٤٣٨ هـ بافتتاح فعاليات الملتقى الدعوي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص 1438 هـ تحت شعار ” صيفنا ألوان ” وذلك بعد صلاة المغرب بالجامع الكبير بالنماص.

انطلاقة هذه الفعاليات كانت بمحاضرة للشيخ د. سعد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير وجاءت تحت عنوان ” عوامل إصلاح المجتمع ” ، حيث تحدث فضيلته حول عدة عوامل من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح المجتمع والنهوض به وإخراج أجيال تكون قادرة على دفع عجلة التطور والرقي بالأمم .

يذكر أن الملتقى الدعوي قد شهد حضور عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة والأهالي وزوار محافظة النماص .