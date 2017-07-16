جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن رغبتها في شغل وظائف شاغرة ببعض التخصصات الأكاديمية (الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين) بأعضاء هيئة تدريس بمراتب (أستاذ، أستاذ مشارك)، ووظائف مدرسي لغة، لجميع قطاعات الجامعة من السعوديين والسعوديات للعام الدراسي 1438/1439هـ.

وأضاف أنه سيتم استقبال الطلبات اعتباراً من اليوم الأحد 1438/10/22هـ الموافق 2017/07/16م، ويستمر حتى يوم 1438/10/26هـ الموافق 2017/07/20م (حسب تقويم أم القرى).

وأكد مدير عام إدارة شؤون الموظفين عبد الرحمن بن سعيد المالكي، بأن التقديم على هذه التخصصات سوف يكون بمقر الجهات الموضحة بالإعلان كل حسب تخصصه، وذلك وفقاً للمدة والتواريخ المحددة بالإعلان.

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