القاسمي: المعارضة القطرية تتعرض للاغتصاب على يد المخابرات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية خالد القاسمي، أن قيمة التغريدة للتطاول على دول المقاطعة تجاوزت الـ200 ريال قطري، وهو ما رفضه المرتزقة حتي لا يمنعوا من دول المقاطعة.

وقال القاسمي في تغريدة له على تويتر، إن القطريين الذين يعبرون عن إستيائهم من الوضع القطري يتم أخذهم لأماكن مجهولة ويتم التحقيق معهم من خلال ضباط المخابرات التركية، ويتعرض الذين تم اعتقالهم لتعذيب بوحشية وإنتهاك وإغتصاب لتنزع منه إعترافات كاذبة.

واستنكر الجاسمي ما يتعرض له المعارضون القطريين، حيث يتعرضون لإغتصاب وإعترافات بالإكراه عبر مخابرات أجنبية، قائلا ” هذا هو حب الحكومة القطرية لشعبها “.

وتساءل إذا كانت كراهية حكومة العصابات القطرية إلي هذا المستوي لشعبها فكره الحمدين للأمة العربية ومحاولة تدميرها واضح مبرره.

واكد أن أسلوب السب والشتم وقلة الأدب لا تتبعه إلا الأنظمة الساقطة التي تعرف أنها أنكشفت وأصبح سقوطها وشيك كنظام الحمدين الإرهابي في قطر.