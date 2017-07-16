رحيل أول امرأة تنال جائزة " فيلدز " في الرياضيات - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

رحلت عن عالمنا عالمة الرياضيات الإيرانية مريم ميرزاخاني، 40 عاما، وهي أول امرأة تنال ميدالية ” فيلدز ” العلمية، جراء مضاعفات إصابتها بسرطان الثدي في الولايات المتحدة.

تعتبر ميرزاخاني أول امرأة تنال هذه الميدالية التي تعتبر بمثابة جائزة نوبل في مجال الرياضياتوذلك عام2014 وفازت بالجائزة تقديرا لعملها في فهم تناظري للأسطح المنحنية.

جرى تشخيص إصابتها بالسرطان قبل أربع سنوات، أي قبل عام من حصولها على الجائزة ويتم تسليم ميدالية ” فيلدز ” منذ سنة 1936 لنخبة علماء الرياضيات دون سن الـ40.