التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير فأعلى، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كلٍّ من الدمام، والجبيل.

وأعلنت الشركة، أن ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- رئيس خدمة العملاء – (الدمام): درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

2- مهندس تشغيل – (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونيات)، مع وجود خبرات سابقة.

3- رئيس قسم المواد – (الجبيل): درجة الماجستير، أو درجة الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الفيزياء، مادة علوم البوليمر)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يوليو 2017م.

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