 المتطور للاستشارات الهندسية يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

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المتطور للاستشارات الهندسية يعلن عن وظائف شاغرة

المتطور للاستشارات الهندسية يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المركز المتطور للاستشارات الهندسية المدنية بالمنطقة الوسطى، عن توافر وظائف شاغرة.
المهام الوظيفية
رمز A1 خبير مرور عدد 2
رمز A2 مهندس مرور عدد 3
رمز A3 مهندس مدني عدد 3
رمز A4 مهندس GIS عدد 2
رمز B1 مهندس مقيم طرق عدد 3
رمز B2 مدير مشروع عدد 2
رمز B3 خبير ادارة صيانة الطرق عدد 2
رمز B4 مسؤول المسح الفني للطرق عدد 2
رمز B5 مهندس ضبط جوده الطرق عدد 3
رمز B6 مبرمج ومحلل نظم المعلومات الجغرافيه عدد 3
رمز B7 مهندس مرور وسلامه الطرق عدد 8
رمز B8 خبير برمجه عدد 2
رمز B9 مبرمج قواعد بيانات الطرق والعقود عدد 3
رمز B10 مهندس الكترونيات عدد 2
رمز B11 فني مسح جغرافي عدد 20
رمز B12 مراقب طرق عدد 5
رمز C1 مسؤول تطوير عقود وتسويق عدد 3
رمز C2 مدير مبيعات عدد 5
وأتاح المركز التقدم عبر

[email protected] و [email protected]


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