المتطور للاستشارات الهندسية يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المركز المتطور للاستشارات الهندسية المدنية بالمنطقة الوسطى، عن توافر وظائف شاغرة.

المهام الوظيفية

رمز A1 خبير مرور عدد 2

رمز A2 مهندس مرور عدد 3

رمز A3 مهندس مدني عدد 3

رمز A4 مهندس GIS عدد 2

رمز B1 مهندس مقيم طرق عدد 3

رمز B2 مدير مشروع عدد 2

رمز B3 خبير ادارة صيانة الطرق عدد 2

رمز B4 مسؤول المسح الفني للطرق عدد 2

رمز B5 مهندس ضبط جوده الطرق عدد 3

رمز B6 مبرمج ومحلل نظم المعلومات الجغرافيه عدد 3

رمز B7 مهندس مرور وسلامه الطرق عدد 8

رمز B8 خبير برمجه عدد 2

رمز B9 مبرمج قواعد بيانات الطرق والعقود عدد 3

رمز B10 مهندس الكترونيات عدد 2

رمز B11 فني مسح جغرافي عدد 20

رمز B12 مراقب طرق عدد 5

رمز C1 مسؤول تطوير عقود وتسويق عدد 3

رمز C2 مدير مبيعات عدد 5

وأتاح المركز التقدم عبر

[email protected] و [email protected]