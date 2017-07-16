النائب العام يأمر بالإفراج عن سجينة لعدم كفاية الأدلة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أمر النائب العام الشيخ سعود المعجب، بالإفراج الفوري عن سجينة لعدم توفر الأدلة الكافية، والاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة.

وأكد المعجب، أن قضية المتهمة لاتزال قيد الدراسة، ومازالت في مرحلة الضبط والاستدلال ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تدينها حتى تاريخه، وبناءً عليه أمر بالإفراح عنها، كما وجه أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة، حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات.

وأفادت مصادر بأنه تم الإفراج عن السجينة خلال ساعتين من صدور قرار النائب العام.