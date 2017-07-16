الملك عبد الله الثاني يطالب بفتح الحرم القدسي - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قال العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، اليوم الاحد، ضرورة إعادة فتح الحرم القدسى الشريف أمام المصلين.

وطالب العاهل الاردنى بأهمية التهدئة ومنع التصعيد فى الحرم القدسى الشريف ” ، وضرورة عدم السماح لأى جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف كما أدان ” الهجوم فى القدس يوم الجمعة”مؤكدا برفضة للعنف بكل أشكاله وخاصةً ً في الأماكن المقدسة .

وشددا على ” رفض الأردن لاستمرار إغلاق الحرم الشريف .