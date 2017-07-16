بالصور.. فتاة بملابس فاضحة تتجول في البر وقرية شعبية بضواحي الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

خاص(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لفتاة تتجول في بر ومساكن تراثية في ضواحي مدينة الرياض.

وأظهر الفيديو، الفتاة بملابس قصيرة جدا فوق الركبتين تظهر تارة في منطقة برية ثم ما أن لبثت أن قامت بجولة داخل منازل تراثية في شكل ملفت للانتباه؛ حيث يخيل للعامة ممن شاهد مقاطع الفيديو وكأن الفتاة تتجول في شارع الشارلنزية في باريس.