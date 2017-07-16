بالصور.. فتاة بملابس فاضحة تتجول في البر وقرية شعبية بضواحي الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. فتاة بملابس فاضحة تتجول في البر وقرية شعبية بضواحي الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لفتاة تتجول في بر ومساكن تراثية في ضواحي مدينة الرياض.
وأظهر الفيديو، الفتاة بملابس قصيرة جدا فوق الركبتين تظهر تارة في منطقة برية ثم ما أن لبثت أن قامت بجولة داخل منازل تراثية في شكل ملفت للانتباه؛ حيث يخيل للعامة ممن شاهد مقاطع الفيديو وكأن الفتاة تتجول في شارع الشارلنزية في باريس.
زائر[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 56 دقيقة
لعلها سائحة اجنبية وليس في الأمر مايدعو للدهشة والاستغراب وهو أمر طبيعي جدآ والمصور يجب أن يحاسب ويعاقب على فضوله وتدخله في مالايعنيه أمرهم
مغابش[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 56 دقيقة
ههههههه
تحمد الله أنها مشت على خير ولا تتصور بعد
واحد من الناس[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 48 دقيقة
يعني هم يتملطون عندنا عادي وأمر لا يهمنا ولا لنا شغل فيه ،،،،!!!!!!!!
أما عندهم ولد أمك حجب حرمتك وغطيها يسجنونك ويغرمونك ويتسفل عليك ولد الحرام ،،، يا أخي ما نبغاها من باب الحلال والحرام ،،، على الأقل خلي لك قيمه وإحترام وسط الشعوب ،،، وما نخليها غابة كل واحد يسوي إلي يبغاه هو وشياطينه على كيفه لا حسيب ولا رقيب يا عالم شوية خوف من إلي خلقك من نطفه …
slman[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 43 دقيقة
ياشين اللقافه هذه ممكن تكون سائحه اجنبيه حبت تشوف الاثار القديمه والشعبيه بالمزرعه خلوها في حالها لازم تتابعونها
ابو لما[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 43 دقيقة
حراره الجو تدعو للتفصيخ ….
هذه وحده من وحدات في زمن اصبح العري من المبيحات…
الاتفاق المغري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذي من وسائل جس النبض التي يمارسها الليبراليون ليعتاد الناس على تلك المشاهد شوي شوي وطبعا هذي البنت متفق معاها بمقابل مالي مغري وذا الحركة ماهي غريبة على بني ليبرال واذنابهم وماهي بعيدة عن حركة فتاة النخيل اللي افتعلت مشكلة مع الهيئة وكان (مصور الليبرالية) جاهز يتحرى بداية المشهد وعلى طول نشرها بين الناس وكأنها حادث عرضي !! وعلى اساسها قام سفلة الاعلام المتربصين بشن هجمة شرسة منسقة محكمة لتشويه الهيئة امام الرأي العام المحلي والعالمي وللضغط بالغاء الهيئة وتحجيم دورها وجعلها مجرد اسم لايهش ولا ينش وتم لهم ذلك حتى تلاشى دور الهيئة او يكاد والمسألة مسألة وقت ليس الا … فلا ننخدع بألاعيب وتمثيليات وتخطيط اعداءنا في الداخل والخارج فهم يخططون باحكام وينسقون ويتناوبون الادوار فيما بينهم بدقة متناهية قاتلهم الله انى يؤفكون .
مغرد[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 12 دقيقة
يا حما عه الدنيا حر الحراره فوق الخمسين قريه ترا ثيه ليست مكيفه ههههههههههههه طيب هذى اجنبيه عيب نصورها عندهم ترا ه متغطيه كذا محتشمه ههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11371 ] نشر منذ 7 دقائق
عادي جدا من المؤكد ان سائحه اجنبيه