3 فئات مستهدفة من خدمة " تقدير " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الفئات المستهدفة من خدمة ” تقدير “، وهي ثلاث فئات ” كبار السن، المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة “.

وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه الخدمة تمكن المواطنين من الفئات المذكورة من طلب زيارة مندوب الأحوال المدنية لهم بمقر إقامتهم لتنفيذ الخدمات التي يحتاجون لها، دون الحاجة إلى زيارة مقر الإدارة.