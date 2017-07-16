3 فئات مستهدفة من خدمة " تقدير " - صحيفة صدى الالكترونية

3 فئات مستهدفة من خدمة ” تقدير “
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الفئات المستهدفة من خدمة ” تقدير “، وهي ثلاث فئات ” كبار السن، المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة “.
وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه الخدمة تمكن المواطنين من الفئات المذكورة من طلب زيارة مندوب الأحوال المدنية لهم بمقر إقامتهم لتنفيذ الخدمات التي يحتاجون لها، دون الحاجة إلى زيارة مقر الإدارة.
القرشي[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 1 ساعة
خدمة بشروط تعجيزية أولها لابد يكون عمر الشخص من 83 سنة فما فوق والأمر الآخر لابد من مراسلات
وإرفاق تقارير طبية خاصة بطالب الخدمة يعني بإختصار يبغون واحد إما ميت إكلينيكيا أو في مرحلة متأخرة
من مرض الزهايمر ماعاد يعرف نفسه أو شيخوخة متأخرة .
طيب هناك أشخاص أعمارهم صغيرة ومتوسطة تمنعهم ظروفهم الصحية سواء كانت أمراض عضوية أو نفسية
من التنقل أو حتى مغادرة الفراش ماذنب هؤلاء حتى يعاملوا معاملة الأصحاء الأسوياء ؟
ومن أجل أن يثيت لهم مرضه يجب أن يذهب للمستشفى ويطلب من إدارة تلك المستشفى تقريرآ طبيآ ليقدمه
للأحوال المدنية من أجل أن يحصل ذلك المريض على خدمة تقدير … والله بهذلة وقلة قيمة .
سؤال بريء جدآ ؟
لماذا أصبحت تعاملات الكثير من الناس مع بعضها وكذلك مؤسسات الدولة مع المواطنين بمبدأ الشك والريبة ؟