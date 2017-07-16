عضو بالشورى يطالب باستمرار زيادة رسوم الوافدين سنويا - صحيفة صدى الالكترونية

عضو بالشورى يطالب باستمرار زيادة رسوم الوافدين سنويا
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، بالاستمرار في زيادة رسوم المرافقين الوافدين والتي بدأت في 1 يوليو، بقيمة متراكمة سنويا كما هو مخطط لها، من دون تراجع.
وأكد جمعة أنه كلما زادت الرسوم على المرافقين زادت فرصة المواطنين في الحصول على وظيفة، وزادت إيرادات الدولة، موضحا أن الرسوم على المرافقين وعلى العاملين من الوافدين ستحد من البطالة والتستر التجاري من عشوائية كثرة المغاسل والبقالات في أحياء المدن وحتى القرى، مشيرا إلى أن وزارة العمل أعلنت عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 16.5% فقط، وفقا لصحيفة الرياض.
وأوضح أن حاجة سوق العمل من الوافدين 4 ملايين فقط، بينما يعمل الآن 11.8 مليون وافد، ومعظم هذه العمالة متسترة لا تضيف أية قيمة اقتصادية للبلد، متهربة من الرسوم والإفصاح عن دخلها، مضيفا أن قرار فرض رسوم على المرافقين سيقلل من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وسيزيد توظيف السعوديين برواتب مجدية، وستسهم الرسوم في إنفاقه جزءاً من راتبه داخل البلد، بدلاً من إنفاقه خارج البلد.
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان والله العظيم انا شغال في شركه والمدير مصري والنائب مصري يقول المدير احنا ماراح نطلع من هلبلد حتى يموت آخر سعودي والفضل لله ثم لأصحاب الشركات احنا دوله مستحله من الأجانب وخصوصا في القطاع الخاص لاكن حسبي الله ونعم الوكيل زودهم في الرواتب عشان الضرائب برغم أن الوظيفه الي ماسكينها المصريين اقدر أقوم فيها على أكمل وجه هلحين صار راتب المدير 4500 والمساعد 4000ريال والسعودي 2800 فيه ايجار بيت مصاريف قسط سياره المواطن تحت رجل الأجنبي شاء من شاء ويا أبا من ابا
فيصل[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 1 ساعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء)).
وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، زاد جماعة من أئمة الحديث في رواية أخرى: قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: ((الذي يصلحون إذا فسد الناس))، وفي لفظ آخر: ((الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنتي))، وفي لفظ آخر: ((هم النزاع من القبائل))، وفي لفظ آخر: ((هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير)).
فالمقصود أن الغرباء: هم أهل الاستقامة، وأن الجنة والسعادة للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس، إذا تغيرت الأحوال والتبست الأمور وقلَّ أهل الخير ثبتوا هم على الحق واستقاموا على دين الله، ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين، هؤلاء هم الغرباء، وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ[1]، ما تدعون: أي ما تطلبون.
فالإسلام بدأ قليلاً غريباً في مكة لم يؤمن به إلا القليل، وأكثر الخلق عادوه وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، وآذوا أصحابه الذين أسلموا، ثم انتقل إلى المدينة مهاجراً وانتقل معه من قدر من أصحابه، وكان غريباً أيضاً حتى كثر أهله في المدينة وفي بقية الأمصار، ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد أن فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام، فأوله كان غريباً بين الناس، وأكثر الخلق على الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار ونحو ذلك. ثم هدى الله من هدى على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه فدخلوا في دين الله وأخلصوا العبادة لله وتركوا عبادة الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين وأخلصوا لله العبادة، فصاروا لا يعبدون إلا الله وحده، لا يصلون إلا له، ولا يسجدون إلا له، ولا يتوجهون بالدعاء والاستعانة وطلب الشفاء إلا له سبحانه وتعالى، لا يسألون أصحاب القبور، ولا يطلبون منهم المدد، ولا يستغيثون بهم، ولا يستغيثون بالأصنام والأشجار والأحجار، ولا بالكواكب والجن والملائكة، بل لا يعبدون إلا الله وحده سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الغرباء. وهكذا في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله، عندما يتأخر الناس عن دين الله وعندما يكفر الناس وعندما تكثر معاصيهم وشرورهم، يستقيم هؤلاء الغرباء على طاعة الله ودينه، فلهم الجنة والسعادة، ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة.
ليت قومي يعلمون ( الله غالب )
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكثر من امثالك
انت يهمك البلد وابناء وبنات البلد
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وغيرك زعلان على الرسوم
مايهمه الا جمع المال واستقدام الاجانب
ونشرهم في مدن المملكه ويسترزق منهم
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17384 ] نشر منذ 35 دقيقة
بأذن الله يطلعون الأجانب
ولو انه مافي أمل مع تجار وهوامير الفيز والتأشيرات
وتعود لنامملكتنا الحبيبة.
ابو لما[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياعزيزي اوقف التاشيرات ونقل الكفالات وسعود سعوده حقيقيه والزم الشركات الوظاءف الاداريه للسعودي فقط
والوظاءف الحرفيه لغير السعودي كالمبيع والوظاءف اللي يانف منها السعودي ..
اما ضرايب بها الطريقه من رايي لها انعكاسات سلبيه وعندنا جنسيات لاجءه مالها بلد ودخلها متدني ومع الضرايب
بتصير سرقه ونهب ونصب وووووو …اما هالمبالغ مارح يدفعها الا مليونير اما واحد دخله 3000بالشهر مارح يدفع.