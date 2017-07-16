الأرصاد: طقس شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة وحار على باقي المناطق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،الرياض, القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية ونجران، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر, وسماء غائمة جزئياً وطقس معتدل على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .