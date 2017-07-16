وزير العمل يعلق على تعذيب شاب في مركز تأهيل بوادي الدواسر " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

علق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، على واقعة تعرض شاب للتعذيب بمركز التأهيل الشامل في وادي الدواسر، حيث ظهرت كدمات وآثار للضرب على أجزاء متفرقة من جسده.

ووجه الغفيص، الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة، مطالبا بمحاسبة كل موظف أو مسؤول يثبت تقصيره أو إساءته لأي نزيل، فيما تمت إحالة المعتدي عليه وهو عامل في المركز إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض نزيل بمركز التأهيل الشامل بمحافظة وادي الدواسر للتعذيب، وظهر على جسده آثار ضرب وتعنيف، ما سبب له كدمات بأجزاء متفرقة من جسمه، وقدم والده بلاغاً ليتم تحويل النزيل إلى المستشفى العسكري لاتخاذ اللازم.