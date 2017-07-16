التفاصيل الكاملة لـ" عملية سيهات " التي أسفرت عن هلاك 3 إرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

روى شهود عيان، تفاصيل العملية الأمنية التي قامت بها قوات الطوارئ في سيهات بمحافظة القطيف، يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن هلاك 3 إرهابيين اثنين منهم ضمن قائمة المطلوبين التسعة المعلنة من قبل وزارة الداخلية.

وأوضح الشهود، أن العملية بدأت عند الساعة الثامنة مساءً، واستغرقت نحو نصف ساعة، لاحقت فيهم الدوريات الأمنية، سيارة صغيرة يستقلها 3 أشخاص حتى حاصرتها في أحد شوارع مدينة سيهات، وسارعت دوريات أخرى إلى غلق المنافذ المؤدية لهذا الشارع كافة، مضيفين أنه لم تمض سوى لحظات قليلة إلا وسُمع دوي طلقات نارية بكثافة في الشارع.

وأضاف الشهود، أن فرقة إسعافية حضرت إلى المكان وقامت برفع جثث 3 إرهابيين بعد القضاء عليهم، وأعادت القوات الأمنية فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات في تمام الساعة الـ 11 مساءً، لتعود الحياة إلى طبيعتها مجدداً.

يذكر أن الحملة الأمنية أسفرت عن مقتل المطلوبین الأمنیین حسن العبدالله بحريني الجنسیة، وجعفر بن حسن مكي المبیريك سعودي الجنسیة، إلى جانب صادق درويش الذي لم يدرج اسمه على القوائم التي أصدرتها وزارة الداخلية سابقاً.