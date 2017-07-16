العثور على «فتاتي المدينة المنورة» بعد يومين من اختفائهما - صحيفة صدى الالكترونية

العثور على «فتاتي المدينة المنورة» بعد يومين من اختفائهما
كشفت مصادر، عن العثور على الفتاتين اللتين اختفتا في ظروف غامضة بحي العزيزية، في ساحات المسجد النبوي.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة عثرت على الفتاتين في ساحات المسجد النبوي، وتم تسليمهما لشرطة العزيزية بحكم الاختصاص حيث كان ذووهما قد تقدموا ببلاغ باختفائهما أثناء ذهابهما إلى البقالة صباح الخميس الماضي.
رعد[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر ع كل مسلم ومسلمه لاحد يعرف اسرار البيوت -المهم اياكم واساءة الظن والخالق اعلم باحوال خلقه-ربما عنف ربما اضطهاد ربما فقروووووالخ
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17384 ] نشر منذ 31 دقيقة
شوفوا ليش منحاشين
أكيد السالفة وراها زوجة أب ولا ظلم.
كان زمان[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 13 دقيقة
اللهم سلم سلم ….