العثور على «فتاتي المدينة المنورة» بعد يومين من اختفائهما - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن العثور على الفتاتين اللتين اختفتا في ظروف غامضة بحي العزيزية، في ساحات المسجد النبوي.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة عثرت على الفتاتين في ساحات المسجد النبوي، وتم تسليمهما لشرطة العزيزية بحكم الاختصاص حيث كان ذووهما قد تقدموا ببلاغ باختفائهما أثناء ذهابهما إلى البقالة صباح الخميس الماضي.