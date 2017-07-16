بالفيديو والصور.. السعوديون للمرتزق " الكذبة ": إلا فهد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. السعوديون للمرتزق ” الكذبة “: إلا فهد
أثارت إدعاءات المدعو القطري عبدالله العذبة بالتقليل من دور الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز –يرحمه الله- في تحرير الكويت، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل المغردون مع هاشتاق ” #الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام ” تأكيدا لدور الملك فهد في تحرير الكويت من الغزو العراقي.
وتداول المغردون مقاطع فيديو وصورا، لكشف كذب الإعلام القطري، حيث تفاعل الخليجيين عامة والسعوديين خاصة للدفاع عن الملك الراحل الذي حمل على عاتقه حرب تحرير الكويت، الذين لقبوا العذبة بالكذبة.
كما تداول عدد من الكويتيين مقاطع فيديو للملك فهد بن عبدالعزيز ولأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد وولي عهده سعد الصباح، التي تؤكد وقوف المملكة مع شقيقتها الكويت في تلك الأزمة، ونجاحها في استعادة الكويت من النظام العراقي.
ونشر د. فدغوش شبيب العجمي، عدة صور للملك فهد، معلقا عليها: ” حكام الكويت أحبو الملك فهد وحفظو موقفه وكانو يذكرونه في كل مناسبة.. ويكفي السعودية انها قدمت الشهداء والمليارات “.
وقال الباحث في السياسة حمد الثنيان في تغريدة متضمنة مقطع فيديو: ” طيب الله ثرى من قال: لا تحاولون أن أغير رأيي. أنا حضرت المؤتمر لأسباب، تعود الكويت أولًا لأهلها. هذا الملك فهد. وهذا موقف السعودية “، و” هذه كلمات الملك فهد حين اجتمع حوله عدد من قادة العرب لثنيه عن موقفه ويروي هالموقف الشيخ سعد رحمة الله عليهم “.
وأضاف آخر: ” الاعلامي المعتوه.. إعلامي قطري يحاول زعزعة الثقة بين الشعبين السعودي والكويتي بتشكيكه بمواقف الملك فهد أثناء غزو صدام لـ #الكويت “، وقال آخر: ” لو جمعت تاريخ دولة بحكامها لن يصل ليوم واحد من أيام أبو فيصل الله يرحمه ” .
sami[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمك يالفهد
الواقع[ عدد التعليقات: 4738 ] نشر منذ 3 ساعات
الغريب ان سياسي الكويت الى هذه الحظة لايوجد لهم رد او اتخاذ موقف واضح مع من وقف معهم وازعجونا بكلمة الصلح مع ارهابي قطر شاربي حليب الحمير
مغرد[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 2 ساعتين
اه يا الكويت بعد كلمة الملك فهد الله يرحمه با قى تصدقون فى السعوديه والمفروض ان مو قف الكويت قوى وتتخذ قرار قوى الى سوته السعوديه مه الحكومه الكويتيه والشعب الكويتى ليس بالهين ولا ينسى توارثه اجيال لا اجيال
عبدالله[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل تعلم ان دول الخليج اجتمعت اجتماع طارئ في قطر بعد غزو الكويت وفي الاجتماع المغلق اقترح ولي العهد القطري آن ذاك حمد بن خليفه ال ثاني وقال قبل ان تناقش مسألة الكويت لابد ان يتم بحث قضية الجزر المتنازع عليها بين قطر والبحرين. فقام الملك فهد وتوجه لمغادرة الاجتماع فقام حمد بن خليفه يهرول خلف الملك فهد لاقناعه بالعوده على ان لا يناقش سوى موضوع الكويت…فوافق الملك فهد…
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 2 ساعتين
لسنا بحاجة الى شهادة من احد على ماقدمه الملك فهد رحمه الله والحكومة السعودية والشعب السعودي فالتاريخ يشهد انه لولا موقف الملك فهد في حينه لما عادت الكويت لاهلها ولكانت محافظة من محافظات العراق وكل ما حدث في حينه موثق بالادلة والبراهين الدامغة ولكنها طباع الانذال والفجور في الخصومة ولن يستطيع النظام القطري ان يحجب الشمس فلستم هناك وكما قيل اذا ما كل كلب القمته حجرا اعييت ولم يبقى في الحي احجار .
الدسك 222[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخرطي قطر ياخرطي ياحرطي ماعندك الأ الدجة يا سفيه قطر
منهو انت علشان تطاول على ابوفهد
فهد بن عبدالعزيز رجل النخوة والشهامة وهو فخر نا هو عزنا بعد الله
ويش عندك انت ياسفيه قطر انت واسيادك ماعندكم الأ دجل ونفاق وتخريب اوطان لكن ستزول قطر
مغابش[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 2 ساعتين
القصد اشعالها بين المملكة والكويت
انسان[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمك يابو فيصل
يا فهد العروبه.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15477 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17384 ] نشر منذ 32 دقيقة
العذبه فقد الذاكرة لاتشرهون علية
فاقد الذاكرة والسبب ال👋المخمس الي عطته موزه😂😂😂😂😂
الووووو[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 4 دقائق
العذبة قزم والقزم مايصير عملاق
ذكرني بحكايات عقلة الاصبع
حكمة من الله سبحانة