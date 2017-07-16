بالفيديو والصور.. السعوديون للمرتزق " الكذبة ": إلا فهد - صحيفة صدى الالكترونية

فهد السالم(صدى):

أثارت إدعاءات المدعو القطري عبدالله العذبة بالتقليل من دور الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز –يرحمه الله- في تحرير الكويت، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل المغردون مع هاشتاق ” #الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام ” تأكيدا لدور الملك فهد في تحرير الكويت من الغزو العراقي.

وتداول المغردون مقاطع فيديو وصورا، لكشف كذب الإعلام القطري، حيث تفاعل الخليجيين عامة والسعوديين خاصة للدفاع عن الملك الراحل الذي حمل على عاتقه حرب تحرير الكويت، الذين لقبوا العذبة بالكذبة.

كما تداول عدد من الكويتيين مقاطع فيديو للملك فهد بن عبدالعزيز ولأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد وولي عهده سعد الصباح، التي تؤكد وقوف المملكة مع شقيقتها الكويت في تلك الأزمة، ونجاحها في استعادة الكويت من النظام العراقي.

ونشر د. فدغوش شبيب العجمي، عدة صور للملك فهد، معلقا عليها: ” حكام الكويت أحبو الملك فهد وحفظو موقفه وكانو يذكرونه في كل مناسبة.. ويكفي السعودية انها قدمت الشهداء والمليارات “.

وقال الباحث في السياسة حمد الثنيان في تغريدة متضمنة مقطع فيديو: ” طيب الله ثرى من قال: لا تحاولون أن أغير رأيي. أنا حضرت المؤتمر لأسباب، تعود الكويت أولًا لأهلها. هذا الملك فهد. وهذا موقف السعودية “، و” هذه كلمات الملك فهد حين اجتمع حوله عدد من قادة العرب لثنيه عن موقفه ويروي هالموقف الشيخ سعد رحمة الله عليهم “.

‏وأضاف آخر: ” الاعلامي المعتوه.. إعلامي قطري يحاول زعزعة الثقة بين الشعبين السعودي والكويتي بتشكيكه بمواقف الملك فهد أثناء غزو صدام لـ #الكويت “، وقال آخر: ” لو جمعت تاريخ دولة بحكامها لن يصل ليوم واحد من أيام أبو فيصل الله يرحمه ” .