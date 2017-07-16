بالفيديو.. مسؤول قطري يهاجم مجلس التعاون ويسئ للشعب الإماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمبارك الخيارين المدير التنفيذي للاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، وهو يتحدث عن مجلس التعاون الخليجي ويسئ خلاله لدولة الإمارات.

وهاجم الخيارين مجلس التعاون الخليجي حيث قال خلال الفيديو: «هذا المجلس لا يعنينا، حيث كان الهدف من تكوينه هو حفظ الأمن لدول الخليج، أما نحن في قطر فكل التهديدات تأتينا من دول مجلس التعاون، منذ عام 1996 و2014 والآن ولذلك فهذا المجلس لا يعنينا في شئ!».

وعلى جانب آخر، أساء الخيارين للشعب الإماراتي خلال تصريحاته لقناة «تي ار تي التركية»، قائلا: «الإماراتيين كانوا يعملون خدما عندنا في قطر قبل ظهور النفط عندهم، لذلك هم يعانون من عقدة النقص هذه تجاه قطر، لأننا دائما نحن الأسياد!».