تفاصيل مقتل بائع أسلحة أثناء الاتفاق على صفقة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصيل حادثة مقتل بائع أسلحة أثناء بيعه لصفقة أسلحة من نوع مسدس في حي البوادي بجدة، موضحة أن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

وقالت المصادر، أن المشتري حاول تجربة السلاح لتخرج رصاصة وتصيب البائع ليلقى حتفه في الحال، مضيفة أن شخصًا يرافقه صديقه توجها لأحد الأشخاص من الجنسية العربية بغرض شراء سلاح من نوع مسدس منه، وعند استلامه للسلاح أطلق النار بالخطأً عليه.

وأضافت أن، مركز العمليات الأمنية تلقى بلاغًا بتعرض شخص لإطلاق النار بحي البوادي بمحافظة جدة وانتقل على الفور الفرق الأمنية حيث تم التحفظ على كافة أطراف القضية لاستكمال التحقيقات بينما تم نقل المتوفى لأحد المستشفيات الخاصة.