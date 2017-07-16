مصرع ضابط شرطة وأحد أقاربه غرقا بشاطئ مركز الخريبة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

عثرت الجهات المعنية على جثة شخصين بينهما ضابط في شرطة منطقة تبوك، في شاطئ مركز الخريبة، حيث توفي غرقا الخميس الماضي، وقامت بتسليمهما لأسرتهما بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

وأفاد الناطق باسم حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم فهد العنزي، بتلقي بلاغا باختفاء شخصين تربطهما صلة قرابة بعد ذهابهما بسيارته من مقر إقامتهما في أحد شاليهات قرية الخريبة إلى شاطئ برج الطويرات بغرض الصيد، موضحا أنه عُثر على السيارة بالقرب من الشاطئ، وبداخلها متعلقاتهما كافة دون أن يجدهما في المكان.

وأكد العنزي أن فرق البحث قامت بالبحث عنهما بطول الشاطئ، مبيناً أنها عثرت بالفعل على جثتي الشخصين، وقد توفيا غرقاً في البحر قبل أن تقوم بإيداعهما في مستشفى ضباء العام لإجراء اللازم بشأنهما.