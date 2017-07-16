السبهان: قطر أصبحت أكثر كرها وعداوة للمملكة من الكيان الصهيوني - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن قطر أصبحت أشد كرها وعداوة للمملكة من دولة الكيان الصهيوني، من خلال إعلامها المدسوس، وإثارتها للفتن.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «في الماضي نشتكي من عداوة إسرائيل، والآن أصبح أخوة لنا أشد كرهاً وحرباً علينا منها، مجازر، تهجير، تنكيل، إعلام مدسوس، وإثارة فتن (نعيب زماننا…)».