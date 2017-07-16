توقيف 386 شخصا في أعمال شغب في فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء أمس السبت، توقيف 386 شخصا خلال أعمال شغب وقعت في خلال احتفالات فرنسا بالعيد الوطني الجمعة.

وأوضح متحدث وزارة الداخلية الفرنسية بيير هنري ، في تصريح صحفي، إن 897 سيارة أضرم فيها النيران، أول أمس الجمعة، فضلاً عن توقيف رجال الشرطة 386 شخصا في أعمال الشغب، مضيفا أن الشرطة رفعت الإجراءات الأمنية إلى أعلى المستويات بتعليمات من وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب.

واعتبر هنري أنه بفضل تلك الإجراءات الأمنية انخفضت نسبة أعمال الشغب خلال هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى إصابة 13 عنصر شرطة في أعمال الشغب.