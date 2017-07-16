تفاصيل مثيرة حول طريقة قتل شاب لعائلته في بدر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصیل مثيرة حول طريقة قتل شاب لـ4 من أفراد أسرته في منزلهم بمركز القاحة في محافظة بدر بالمدينة المنورة يوم الجمعة الماضي.

وأكدت المصادر، أن المتهم طعن والدته وطفلي شقيقته قبل أن يقوم بفصل رأس الأخيرة عن جسدها، مستخدما سكينا حصل عليها عن طريق عمه، لافتةً إلى أنه اعترف أمام الجهات الأمنية بارتكابه الجريمة، معللاً فعلته بتأثره بشرب المُسكر، الأمر الذي ثبت كذبه بعد إجراء تحليل دم له.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية قبضت على عم القاتل لاتهامه بتزويد المُتهم بأداة الجريمة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية بالقضية كشفت عن تعرض ومعاناة اثنين من أشقاء الشاب لمرض نفسي وراثي دفع أحدهما في السابق إلى الانتحار ما يرجح وقوف هذا المرض وراء ارتكابه الجريمة، وقيامه بتصرفات أخرى في السابق تؤكد هذا الأمر، من بينها إطلاق أعيرة نارية بالقرب من المنزل قبل إقدامه على الجريمة بعدة أيام.