العثور على مفقود «محايل عسير» في جدة بعد تتبع جواله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن العثور على الشاب خالد آل مسهر، أمس السبت، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل 3 أيام من محافظة محايل عسير.

وأوضحت المصادر، أن معلومات وردت للجهات الأمنية بوجود الشاب آل مسهر في جدة، لافتةً إلى أن فرقة تحري وبحث تتبعت جهاز جواله، من خلال الدخول على إيميل التتبع الخاص بالجهاز حال فقدانه، مضيفة أن الفرقة تمكنت بالفعل من الاستدلال على مكان الجوال، ومن ثم العثور على المفقود بصحة جيدة، قبل أن تقوم بإعادته إلى أسرته.