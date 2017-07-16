علامات تدل على أنكِ لن تتخطي حبيبك السابق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد الانفصال عن حبيبك تمرين بمراحل متعددة، ومع هذه المراحل تظهر علامات تدل على أنكِ تقدرين على تخطيه، وأخرى تدل على أنكِ لن تقدري على تخطيه، إذا استمررتِ على هذا المنوال.

– لا يعجبك أي رجل تقابلينه:

بعد الانفصال وفترة الاكتئاب ومحاولة الرجوع إلى حياتك الطبيعية يبدأ المحيطون بكِ يقترحون أن أفضل حل لنسيانه هو أن ترتبطي من جديد، وبالفعل تبدأين خطواتك نحو هذا الهدف.

ولكن مع كل رجل تقابلينه تجدي فيه عيبًا، أو بمعنى أدق تبحثين عنه في كل رجل فتكون النتيجة هى النفور من هؤلاء كلهم، وهذا أكبر دليل على عدم قدرتك لتخطيه.

– الأغاني والذكريات:

هل لا تزالين تتذكري الأغاني التي يحبها، والأغاني التي كنتما تسمعاها معًا، والأفلام التي شاهدتموها معًا، بل تقومين بسماعها ومشاهدتها وتذكره، والشعور بالحنين لأن يشاركك سماعها من جديد.

– التواصل:

تحاولين أن تحافظي على علاقتك بعائلته والأصدقاء المشتركين، حيث تريدين أن تعرفي دائمًا كل ما هو جديد عنه.

إلى جانب محاولة التواصل معه كأصدقاء كحجة حتى لا تقطعي علاقتك به، كل هذه الحجج حتى لا يتخلص منكِ في حياته.

– الخيال:

لا تزالين تتخيلي أنه سيعود لكِ يومًا ما ندما على الفراق، ويتوسل حتى يعود إليكِ، كل هذه خيالات لا تدل على أنه سيعود، بل تدل فقط على أنكِ لم تتجاوزيه ولن تتجاوزيه إذا ظللتي على هذا المنوال.

– الهدايا:

لا تزالين تحتفظين بهداياه، بل ترتدي الأشياء التي اشتراها إليكِ، إذا أردتِ التخلص من كل هذا، عليكِ التخلص من هذه الهدايا وعدم ارتدائها حتى لا تتذكريه.

– لا تحبي حبيبته الجديدة:

من الطبيعي ألا تجدي محبة في قلبك للمرأة التي جاءت بعدك، ولكن انتقادك المستمر لها يعني أنكِ لا تزالين تغارين عليه كحبيب، وليس فقط مجرد علاقة سابقة.

– تتجملين له:

بعد الانفصال بدأتِ تهتمين بنفسك بشكل أكبر، تحاولين الحصول على جسم مناسب من خلال ممارسة الرياضة، تغيرين من أسلوب ملابسك، تحاولين أن تكوني امرأة أجمل وأكثر جاذبية، كل هذا حتى تجعليه يندم، ابحثي داخل ذاتك إذا كان هذا فعلاً هو السبب فتأكدِ أنكِ لن تتخطي حبيبك السابق بسهولة.