5 خطوات هامة لتكسبي ثقة زوجك - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

يقوم الزواج السعيد والصحي على الثقة المتبادلة بين الزوج والزوجة، ويحتاج كلا الشريكين إلى الثقة ببعضهما البعض لكي يعيشا حياة مستقرة وسعيدة خالية من المشاكل والمنغصات.

وعندما تفتقر العلاقة الزوجية للثقة، تتحول حياة الزوجين إلى جحيم لا يطاق وتسود المشاكل بينهما، لذا لا بد من بناء الثقة بينهما ليتجنبا النتائج الكارثية الناجمة عن انعدام الثقة. فيما يلي بعض النصائح التي تساعد الزوجين لبناء الثقة بينهما، بحسب موقع “أول بروداد” الإلكتروني:

1- عدم إخفاء الأسرار

يولد إخفاء الأسرار بين الزوجين الشك وعدم الثقة، إذ يجب أن يكون شريك حياتك ملاذك الوحيد ومكمن أسرارك، وهذا يعني أن تكون أفكارك ومشاعرك كتاباً مفتوحاً أمام نصفك الآخر.

2- تجنب الخيانة

تقول الدراسات بأن 25 % من الرجال لديهم علاقات خارج نطاق الزواج، وهذا ما يعرضهم لخطر انهيار علاقاتهم مع زوجاتهم. وعادة ما يكون من الصعب إعادة بناء الثقة بين الزوجين إن قام أحدهما بخيانة شريك حياته.

3- تفادي الكذب

من المعروف أن الكذب أمر غير صحي في العلاقات الاجتماعية كافة، وهو أمر غير مقبول في العلاقة الزوجية أيضاً، لأن الكذب على شريك الحياة يعني الافتقار للثقة في العلاقة معه، وقد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى مشاكل تهدد استمرارية الحياة الزوجية.

4- عدم القيام بتغييرات مفاجأة

حاول أن تتجنب القيام بتغييرات مفاجئة في نفسك، كتغيير مظهرك ومحاولة ارتداء ملابس تظهرك أصغر سناً، لأن مثل هذا التصرف يثير الشكوك لدى الطرف الآخر ويدفعه لمراقبة تصرفاتك والتدقيق عليك، ما من شأنه أن يضعف ثقته بك بشكل كبير.

5- عدم الطعن بالظهر

يعمد البعض إلى التحدث عن خصال شريك حياتهم السيئة، وتصرفاته السلبية للأصدقاء أو العائلة، وهذا أمر يؤثر سلباً على العلاقة الزوجية ويؤدي إلى فقدان الثقة. وعوضاً عن القيام بذلك حاول أن تناقش خصال الشريك السلبية معه بشكل هادئ، وعدم الخوض في مشاكلك الزوجية مع أي شخص آخر.