علامات تدل على أنه يعتبرك مثالية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تتطلب العلاقة الزوجية الجهد والتفاني والإخلاص من النواحي العاطفية والروحية والجسدية لضمان استمرارها ونجاحها، وليعيش الزوجان حياة ملؤها السعادة والاستقرار.

وبما أن الزواج مؤسسة تتطلب توافقاً كبيراً بين الشريكين، فلا بد من أن يتم اختيار شريك الحياة بشكل صحيح ودقيق، فيما يلي 5 مؤشرات على أن زوجك يعتبرك امرأة مثالية بالنسبة له، بحسب موقع فاميلي شير الإلكتروني:

1- يستمع إليك باهتمام

إن كان زوجك من النوع الذي يستمع إليك باهتمام على الدوام، ويناقشك في مشاكلك الخاصة بهدف حلها، فهذا يعني أنه يعرف قيمتك، ويكن لك الكثير من الاحترام والحب، ويعتبرك امرأة مثالية بالنسبة له.

2- يطلب النصح منك

من الطبيعي أن يكون التشاور أساساً من أسس الحياة الزوجية السليمة، فالزوج الذي يطلب النصح من زوجته ويستشيرها في الأمور الهامة، يعطي انطباعاً لزوجته بأنها ذات أهمية رئيسية في المؤسسة الزوجية ما يعني بأنها تمتلك صفات الزوجة المثالية بالنسبة له.

3- يحميك بشتى السبل

إن العلاقة الزوجية القوية، تقوم على أساس الإحساس بالأمان، فالزوج الذي يضع نفسه في موقع المسؤول عن حماية وأمان زوجته، يكون حريصاً على إنشاء مستوى عال من الثقة معها، ويعتبرها جزءاً مهما في حياته لا يسمح لأحد بالمساس به.

4- يغفر لك أخطاءك بسرعة

الثقة هي عامل ضروري في جميع العلاقات البشرية، وإن وجدت الثقة في أي علاقة، فسيكون هنالك مجال أكبر للتسامح والمغفرة. وإذا كنت زوجة مثالية بالنسبة لزوجك فإنه سوف يغفر لك أخطاءك بسرعة أكبر، وسيسارع إلى طلب الغفران منك في حال ارتكب أي خطأ في حقك.

5- لا يخاف من نجاحك

تترنح العديد من العلاقات الزوجية على حافة الهاوية، لأن الزوجة تكسب أموالاً أكثر من الرجل، الأمر الذي يجعله يشعر بأنه أقل قيمة منها. غير أن الزوج الواثق من نفسه، يحاول دفع زوجته لتحقيق المزيد من النجاح، ويرى بأن إنجازاتها إيجابية بالنسبة إلى علاقته معها.