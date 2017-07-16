4 مخاطر للرجيم أثناء الحمل - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

من أولى الأمور التي تعمل الحامل على اتباعها في فترة الحمل، هي الحميات الغذائية خوفاً من اكتساب الكثير من الوزن خلال الأشهر التسعة. الاّ ان اتباع حميات غذائية من دون استشارة طبية قد يعود بالكثير من الأضرار على صحتك وصحة الجنين. اليكِ كل ما يجب أن تعرفيه عن مخاطر الرجيم خلال الحمل.

من الضروري أن تهتمي دوماً بنظامك الغذائي المتوازن خلال الأشهر التسعة من الحمل للحفاظ على صحتك وعلى صحة الجنين وبالتالي فان اي حمية غذائية غير صحيحة قد تعود بالكثير من الضرر عليهما.

الرجيم في الحمل يحرم الجنين والأم من العناصر المطلوبة وبالتالي يجب الانتباه لضرورة ان يكون النظام الغذائي متوازناً لكي يتمكن الطفل من الحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها لنموه بشكل صحيح، ولكي لا تخسرينها من جسمك

قد يصاب الجنين، الذي تتبع أمه نظاماً غذائياً صارماً في خلال فترة الحمل، بالكثير من التشوهات، والهزلان. كما وانه سيعاني من نقص في السعرات والسكريات والنشويات التي يحتاجها الطفل. وأكدت الدراسات أن الحمية الغذائية الصارمة، سترفع من نسبة إصابة الاجنة بتشوهات الأنبوب العصبي لعدم حصولهم على القدر الكافي من حمض الفوليك.

قد يعاني الجنين الذي ينمو داخل رحم الأم التي تتبع نظاماً غذائياً غير متوازن، بحسب دراسة أجريت في جامعة “ترينيتي” البريطانية من نقص في الغذاء المناسب واضطراب في وضعه الصحي.

اكدت دراسة سويدية أن الاطفال الذين يولدون لأم تركّز على اتباع حميات غذائية غير سليمة، قد يصابون بارتفاع في نسبة السكري والوزن الزائد عند الأطفال.