طرق لتعديل مظهر شعركِ بعد الاستيقاظ في 5 دقائق ! - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تفتقد الكثير من السيدات إلى الشعر المثالي عند الاستيقاظ من النوم، وتعتقد معظمهن أن مظهر شعرهن يبدو فوضوياً وغير مرتب، ما يسبب لهن حرجًا وضيقًا شديدين.

ولهؤلاء السيدات، نقدم 5 أسرار يمكن أن تساعد في تعديل مظهر شعرهن خلال 5 دقائق فقط بعد الاستيقاظ.

إذا وجدتِ أن بعض الخصلات مجعدة أو مموجة، يمكنكِ أن ترشي عليها مرطبًا خفيفًا، ثم اجدليها مع خصلات أخرى، وبمجرد أن تجف، قومي بفكّ الجديلة، وأعيدي الخصلات إلى مكانها.

إن كنتِ نائمة على جانبكِ الأيسر، ضعي شعرك عند الاستيقاظ في الجانب الأيمن، أي عكس اتجاه النوم، حتى تتخلّصي من الفارق الناتج عن النوم.

أما إذا كان شعركِ مجعدًا وفي حالة فوضوية شديدة بعد الاستيقاظ، فعليكِ برشه ببعض الماء، لأن الماء يكسر روابط الهيدروجين في الشعر، ما يغيّر شكله إلى الأفضل، كما ينشّط أي منتجات تصفيف للشعر.

في حال استيقظتِ بانحناءات بسيطة في شعركِ، لا يمكن إصلاحها بالتصفيف، يمكنكِ تجعيد باقي الشعر بكفيكِ، من أجل الحصول على شكلٍ متجانسٍ.

إذا لم تكن كل هذه الطرق تجدي نفعًا في إصلاح شعركِ، فاسحبي شعرك بعيدًا عن وجهك، واعتمدي تسريحة ذيل الحصان، التي يمكن أن تجعل شعرك يبدو منمّقًا وغير فوضوي.