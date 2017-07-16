بالصور.. انطلاق جاجوار E-Pace الجديدة رسمياً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رحبت جاجوار بانضمام E-Pace الجديد لعائلتها مع تقديمها من خلال تحطيم السيارة لرقم قياسي عالمي جديد بأطول قفزة لسيارة حول نفسها بواقع 270 درجة والسيارة تبدو في الشكل مثل الموديلات الأخرى الأكبر في الشركة ولكنها مع ذلك تخطو بالتصميم لآفاق أبعد مع اتساعها لخمسة ركاب مع سعة تخزين خلفية كبيرة واستخدامات عائلية مميزة.

وتنافس السيارة موديلات BMW X1، أودي Q3، مرسيدس GLA، لكزس NX، وإنفينيتي QX30، ولكنها تضيف لنفسها مظهر مثير وأناقة رياضية حتى أنها تحمل لقب السيارة الهاتشباك الساخنة في فئتها . وتحت غطاء محرك السيارة سنجد واحد من اثنين من المحركات من 2.0 لتر بشاحن توربيني بنزين INGENIUM. وأحدهما بقوة 296 حصاناوناقل حركة من تسعة سرعات أوتوماتيكي يرسل القوة إلى جميع العجلات الأربع، مع قدرة علي التسارع حتى 100 كمساعة في 5.9 ثانية وسرعة قصوى 152 ميلا في الساعة مع نظام الدفع الرباعي بصورة قياسية.

أما أعلى الاصدارات من السيارة R-Dynamic فيأتي بوحدة Active Driveline خاصة ترتبط بالعجلات الخلفية لتقديم تجربة محسنة من الدفع الخلفي والتحويل للدفع الرباعي عند الحاجة إليه. وعلى لائحة الخيارات نظام Configurable Dynamics الذي يسمح للسائق بالتعديل في دواسة الوقود وناقل الحركة وإعدادات التوجيه فضلا عن لتعليق Adaptive Dynamics الاختياري.

ومن التجهيزات الأخرى أربعة منافذ بقوة 12 فولت، خمسة منافذ USB، واي فاي 4G كما تأتي مع شاشة تعمل باللمس 10 بوصة وأخرى اختيارية 12.3 بوصة مع عدادات رقمية واثنين من أنظمة الصوت ميريديان بجانب شاشة عرض مستقلة ونظام الكبح في حالات الطوارئ، والحفاظ علي المسار والتعرف علي اشارات المرورومحدد السرعة الذكي.

وتعتمد هذه الأنظمة على كاميرا ستيريو لرؤية العالم، والتي يتم دمجها مع الرادار الخلفي والتوجيه الكهربائي لتقديم وظيفة مساعد البقع العمياء. وسيبدأ سعر السيارة من 38.600 دولار.