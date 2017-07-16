بالفيديو .. لافيراري Bronzo Opaco الخاصة تثير ضجة في موناكو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هل تتذكرون لافيراري Bronzo Opaco الوحيدة من نوعها التي ظهرت قبل بضعة أشهر؟ هذه السيارة كانت مذهلة كما هو الحال في سيارات لافيراري، ولكن انتظروا فقط حتى تسمعوا فقط صوت بداية تشغيل المحرك. وقد تم تطوير هذا اللون البرونزي اللامع خصيصا لهذه السيارة، ويطابق نفس اللون في المكابح البرونزية ويؤدي لتناقض صارخ مع سقف السيارة الأسود والعجلات السوداء.

وأفضل جزء من الفيديو، هو صوت محرك لافيراري V12 سعة 6.2 لتر عندما دبت فيه الحياة وبصرف النظر عن الناس التي ظلت تحدق في السيارة ، فلافيراري هي أيضا واحدة من أفضل السيارات في العالم عندما يتعلق الأمر بالسرعة والمحرك السابق V12 ينتج قوة 789 حصان كما تعمل مع محرك كهربائي بقوة 120 كيلوواط.

والناتج الإجمالي هو 950 حصان كما أنها يمكنها التسارع حتى 96 كم / ساعة في ما يقل قليلا عن 2.5 ثانية، في طريقها إلى سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة.