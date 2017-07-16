بالصور.. فورد تقدم نسخة ساندوتش آيس كريم محدودة بوحي موستانج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعاونت فورد مع Coolhaus للاحتفال باليوم الوطني للآيس كريم بنكهة جديدة مستوحاة من موستانج 2018 يطلق عليها اسم البرتقال فيوري، والآيس كريم الجديد لديه نفس اسم اللون البرتقالي لفورد موستانج وسوف يكون عبارة عن ساندويتش بين اثنين من كعك الفانيليا المثير، وسيقدم مجانا في مواقع مختلفة في مدينة نيويورك, كما سيتم تقديمه في خارج نيويورك في متاجر Coolhaus في كاليفورنيا.

ووفقا لناتاشا كيس الرئيس التنفيذي لـ Coolhaus، فقد قالت “لقد كنت دائما من المعجبين بموستانج وكنت متحمسة عندما جاءت إلينا فورد مع مثل هذا المشروع الخاص ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة من اختيار موستانج لنا للتعاون في تقديم أحدث الابتكارات “.

وفي حين أنه من الصعب التحمس لنسخة محدودة من ساندويتش الآيس كريم ، فقد أكدت فورد أنه سيتم إطلاق موستانج 2018 كونفيجراتور في 25 يوليو وهذا يعني على الأرجح سوف نعرف الكثير عن السيارة في الاسبوعين المقبلين. وفي هذه الأثناء، كشفت شركة صناعة السيارات بالفعل أن موستانج سوف تأتي مجهزة مع تعليق معدل وعدادات رقمية جديدة. و محرك V8 مطور، وناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 10 سرعات.