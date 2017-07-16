بالصور.. انطلاق هوندا أكورد 2018 رسمياً مع محركات رباعية الأسطوانات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت هوندا رسميا عن موديل أكورد 2018 الجديد المقرر أن تبدأ مبيعاته في خريف هذا العام، والسيدان التي تحمل تصميم جديد لديها واجهة أمامية فريدة مع شبكة تهوية بارزة فوق مداخل الهواء الكبيرة الأقل في الارتفاع. ويحتوي النموذج أيضا على غطاء محرك منحوت، سقف انسيابي رياضية، نوافذ وراء الأبواب الخلفية بشكل فريد مع اسبويلر خلفي، مصابيح خلفية LED، ونظام عادم مزدوج من الكروم.

أما التصميم الداخلي للمقصورة فهو قصة مختلفة، لأنه يتضمن مواد ذات جودة عالية وتصميم راقي وبمجرد الجلوس خلف عجلة القيادة فسيجد السائقون لوحة عدادات جديدة ناعمة الملمس مع لمسات من الكروم وشاشة 8 بوصة ومن جهة اخرى، تقدم هوندا مساند الذراع المبطنة والمقاعد المحسنة مع خط الكتف الطويل مع قاعدة عجلات أطول توفر مزيد من الرحابة لركاب المقعد الخلفي .

وهناك مجموعة متنوعة من الخيارات ستكون متاحة بما في ذلك مقاعد أمامية بخاصية التسخين والتهوية، فضلا عن شاشة عرض مستقل 6 بوصة وشاحن الهاتف الذكي اللاسلكي ووصلة 4G LTE. وسوف يتم تزويد نماذج السيارة القياسية بمحرك 1.5 لتر من أربع أسطوانات بشاحن توربيني بقوة 192 حصان و260 نيوتن متر من عزم الدوران. ويمكن ربطه بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو CVT.

وستتوفر مع محرك 2.0 لتر بشاحن توربيني من أربع أسطوانات ينتج 252 حصان و369 نيوتن متر من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات ولكن معظم النماذج تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 10 سرعات. أما المشترين الذين يبحثون عن شيء أكثر صداقة للبيئة فيمكن أن يشتروا أكورد هايبرد والتي تحتوي على محرك 2.0 لتر اتكينسون واثنين من المحركات الكهربائية. وسيتم الإعلان عن مواصفات الأداء أقرب إلى وقت الإطلاق وقالت هوندا أنها ستوفر مزيد من القوة المحسنة مع مقصورة رائعة وسعة تخزين كبيرة.

كما تجهيز أكورد 2018 مع تعليق ماكفيرسون جديد أمامي وخلفي متعدد الوصلات مع نظام ممتصات صدمات متكيف .