سانشيز يعلن رغبته في الرحيل من أرسنال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي أليكسيس سانشيز، رغبته في اللعب ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال سانشيز، في تصريح للإذاعة التشيلية، أمس السبت: ” أريد لعب دوري الأبطال، كل شيء بيد أرسنال، سنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة “، مضيفا : ” حلمي منذ الطفولة هو اللعب في دوري أبطال أوروبا والفوز باللقب “.

ولن يتمكن أرسنال من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال الموسم المقبل، لذا فإنه لا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي.

وتسعى العديد من الأندية للفوز بخدمات اللاعب سواء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونيخ الألماني أو باريس سان جيرمان الفرنسي.