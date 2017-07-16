الجيش العراقي: مقتل 25 ألف داعشي في معركة الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال الفريق الركن عبد الأمير يار الله، قائد الحملة العسكرية لتحرير محافظة نينوى، أمس السبت، إن أكثر من 25 ألف عنصر من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا خلال في معارك تحرير الموصل، على مدى 9 أشهر.

وأضاف يار الله، أن القوات المشاركة في تحرير المدينة، تمكنت من قتل أكثر من 25 ألف إرهابي من تنظيم داعش، بينهم أكثر من 450 انتحاريًا على مدى 9 أشهر، مشيرا إلى أن القوات العراقية تمكنت أيضا من تدمير 1247 سيارة مفخخة، وإسقاط 130 طائرة مُسيرة لتنظيم داعش، وأكثر من 1500 عجلة مختلفة للمسلحين.

وتابع: ” معارك تحرير الجانبين الغربي والشرقي من الموصل استمرت نحو 9 أشهر، بمشاركة أكثر من 100 ألف مقاتل من الجيش، والشرطة الاتحادية، ومكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي ”