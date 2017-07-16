بالفيديو.. نظرة خاطفة داخل مرسيدس S-Class كابريو 2018 المحسنة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعد تقديم مرسيدس S-Class المطورة السيدان لأول مرة في وقت سابق فالنسخ الكوبيه والمكشوفة من السيارة مستعدون بالفعل للانطلاق بعد حصولهم على لمسات تجميلية, ويعتبر تصميم السيارة رباعية الأبواب المطور مؤشرا جيدا على ما ينبغي لنا أن نتوقع في التصميم الخارجي للكوبيه والمكشوفة مع توقع تحديثات طفيفة على كلا النسختين مع تصاميم جديدة للعجلات التي تصل إلى 20 بوصة.

وفي المقصورة الداخلية المطورة يوجد اثنين من شاشات العرض عالية الدقة، 12.3 بوصة، أزرار جديدة حساسة للمس، لمسات متعددة من الخشب والجلود للاختيار من بينها، وهو ما يظهره هذا النموذج الأولي للسيارة الكابريوليه بصورة جزئية. وكل من S-Class كابريوليه وكوبيه يستخدم التكنولوجيا الخاصة بالقيادة الذاتية تماما مثل شقيقتهم بأربعة أبواب، كما سيتم تجهيزها بجميع أنواع نظم مساعدة السائق خاصة مكابح الطوارئ وركن السيارة عن بعد.

اما تشكيلة المحرك فستأتي مستعارة من النسخة الصالون مع أعلى الاصدارات التي تشمل اصدار عالي الأداء من AMG ومن المتوقع تقديم النسخ الكابريو والكوبيه في وقت لاحق من الخريف القادم.