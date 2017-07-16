إعدام أب اغتصب ابنته في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

إعدام أب اغتصب ابنته في رمضان
قضت محكمة جنايات محافظة الإسماعيلية في مصر ، بإعدام الأب الذي يبلغ من العمر 42 عامًا ويعمل فلاحًا ، لإقدامه على اغتصاب ابنته التي لم تتجاوز من العمر 17 عامًا في نهار شهر رمضان، لتحمل منه سفاحًا تحت التهديد.
وبدأت أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغًا من “ ع .س .م ” تتهم فيه زوجها “ إبراهيم. م .ع “ ، بالتعدي جنسيًا على ابنتهما “ ش ” ، حتى حملت منه سفاحًا في الشهر الخامس.
وطبقًا للتحقيقات، اكتشفت الأم أمر ابنتها بعد الذهاب إلى طبيب عقب معاناتها من بعض الآلام في البطن.
إلى ذلك، أثبتت التحريات والتحليلات الطبية، صدق الواقعة لتستكمل الزوجة إجراءات التقاضي ضد زوجها وصولًا إلى الحكم بإعدامه شنقًا.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3740 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم هذا الجزاء الشرعي لزنا المحارم اخيراً سمعنا خبر إعدام مغتصب 👏🏻👏🏻
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29663 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
مؤدب[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة
شعب التحرش والسعار الجنسي شعب ماله أمان ولا خاتمه
أحمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
يا مؤدب تعليقك غير مؤدب فالتعميم خاطئ وفيه تعدي على الصالحين منهم
رعد[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 1 ساعة
غير سوي والموت استر له
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة
الى الاخ مؤدب فى الحقيقة التحرش والسعار الجنسي ليس مرتبطا بشعب معين أو مله او ديانة معينة حتى نتهم المصريين بانهم شعب التحرش والسعار الجنسي وشعب ماله أمان ولا خاتمه وسوف يتفاجأ الكثير عند معرفة البلدان التي لديها أعلى معدلات جريمة الاغتصاب في العالم وتحدد القائمة أدناه لعدد من البلاد التي يتزايد بها معدلات الإغتصاب في قضايا الاغتصاب الموثقة من أعلى معدلات الجريمة في العالم لكل 100،000 مواطن . ولا يشمل عدد حالات الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها :
1 أستراليا
حوادث الاغتصاب لكل 100،000 من المواطنين: بنحو 28.6
2 غرينادا
حوادث الاغتصاب لكل 100،000 من المواطنين: بنحو 30.6
3 نيكاراغوا
حوادث الاغتصاب لكل 100،000 من المواطنين: بنحو 31.6
4 كوستاريكا
حوادث الاغتصاب لكل 100،000 من المواطنين: بنحو 36.7
5 سورينام
حوادث الاغتصاب لكل 100،000 من المواطنين: بنحو 45.2
6 السويد
حوادث الاغتصاب لكل 100،000 من المواطنين: بنحو 63.5
7 جنوب أفريقيا
حوادث الاغتصاب لكل 100،000 مواطن: 132.4
وتتصدر جنوب أفريقيا هذه القائمة من بين الدول وفقا لأعلى معدلات جريمة الاغتصاب في العالم . جنوب أفريقيا هي مكان غير آمن لإنتشار أشكال الاعتداء الجنسي الشائعة وحوادث الإغتصاب التي تتزايد كل يوم . كما أن لديها أعلى معدل لحوادث اغتصاب الأطفال والاغتصاب الزوجي
جود[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب
ابو لما[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 22 دقيقة
يامؤدب التعميم لغه الجهلاء فمنهم الصالح والطالح مثلهم مثل غيرهم.