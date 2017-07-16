إعدام أب اغتصب ابنته في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قضت محكمة جنايات محافظة الإسماعيلية في مصر ، بإعدام الأب الذي يبلغ من العمر 42 عامًا ويعمل فلاحًا ، لإقدامه على اغتصاب ابنته التي لم تتجاوز من العمر 17 عامًا في نهار شهر رمضان، لتحمل منه سفاحًا تحت التهديد.

وبدأت أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغًا من “ ع .س .م ” تتهم فيه زوجها “ إبراهيم. م .ع “ ، بالتعدي جنسيًا على ابنتهما “ ش ” ، حتى حملت منه سفاحًا في الشهر الخامس.

وطبقًا للتحقيقات، اكتشفت الأم أمر ابنتها بعد الذهاب إلى طبيب عقب معاناتها من بعض الآلام في البطن.

إلى ذلك، أثبتت التحريات والتحليلات الطبية، صدق الواقعة لتستكمل الزوجة إجراءات التقاضي ضد زوجها وصولًا إلى الحكم بإعدامه شنقًا.