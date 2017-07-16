عامل نظافة ينتحل شخصية طبيب منذ 35 عامًا في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

عامل نظافة ينتحل شخصية طبيب منذ 35 عامًا في الكويت
أستطاع عامل نظافة بنغاليًا يعمل في وزارة الصحة الكويتية منذ ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، تزوير أوراقه الرسمية وحصل على الجنسية الكويتية بعد رشوة مسؤول كبير من ثروة حصل عليها من نهب صيدليات المستشفيات من الأدوية وبيعها في السوق السوداء بالتعاون مع بعض الصيادلة من أصحاب النفوس المشبوهة.
وبدأ الكشف عن القضية بتغريدة للمحامي الكويتي هاني حسين قال فيها إن الأيام المقبلة “ستشهد إلقاء القبض على دكتور كويتي بنغالي الأصل ومزوّر، ويعمل في مستشفى الصباح ” .
وأضاف أنه “ استبدل صورة طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا العام 1982 (لم يذكر اسمه)، بصورته الشخصية ” .
وأوضح حسين أن البنغالي المزور استطاع تمرير العديد من المناقصات الطبية، ومن خلالها تمت ترقيته في الوزارة، مشيرًا إلى أن “ شقيق نائب حالي (لم يسمه) في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، ساعد البنغالي، والاثنان متواريان عن الأنظار منذ بدء توارد المعلومات ” .
ورجَّح المحامي مغادرة البنغالي البلاد بجوازه الأصلي، وتواجد شقيق النائب في فرنسا.
وأضاف: “ وردني اتصال من شخصية كبيرة جدًا في إدارة الجنسية والجوازات (لم يذكر اسمه) وغدًا سألتقيه وسأقدم له المستندات الخاصة بالدكتور البنغالي ” .
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أحمد الشطي، أن الوزارة تتعامل مع ما نشر بكل جدية واهتمام.
وقال في بيان صحفي إن “ الوزارة تتواصل مع جهات عدة لجمع المعلومات قبل إصدار بيانها بشأن هذه المعلومات”، مرجحًا “مزيدًا من التعاون لترجمة حرص الجميع إلى أفعال إيجابية، لمحاسبة المقصّرين والمزوّرين قانونياً ”.
وأكد الشطي الرفض لأي “ محاولات للتشويه المتعمد لإنجازات الوزارة أو النيل من سمعة العاملين فيها أو التشكيك في الخدمات التي تقدمها ”.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي أنها ستتابع كل ما أثير حول هذا الموضوع مع الجهات المختصة.
وقالت إنها لن تتوانى عن كشف كل التفاصيل ذات الصلة بالموضوع متى استجد ذلك.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن من كشف حقيقة هذا البنغالي، عامل نظافة من جنسيته يعمل في مكتب الطبيب الزائف، سمعه يتحدث البنغالية مرة بطلاقة في مكالمة هاتفية خارجية، ذكر فيها نيته الترشح لمجلس النواب في بنغلاديش، باستخدام ما جمعه من أموال خلال عمله في وزارة الصحة الكويتية.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9329 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب هو كيف مارس كطبيب كل هالفتره الطويله وهو لايعي من مهنة الطب شيئا🤔🤔
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او ممكن مسماه كطبيب ولك كل عمله اداري فقط 🤔🤔
لان بالخبر يقول نهب مناقصات وصيدليات 😥😥
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.بعض هالحوادث كانها قصص او روايات 😂
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه شر البلية ما يضحك عامل نظافة بنغاليًا يعمل في وزارة الصحة الكويتية منذ ثمانينيات القرن الميلادي الماضي ونجح فى تزوير أوراقه الرسمية وحصل على الجنسية الكويتية بعد رشوة مسؤول كبير من ثروة حصل عليها من نهب صيدليات المستشفيات من الأدوية وبيعها في السوق السوداء بالتعاون مع بعض الصيادلة من أصحاب النفوس المشبوهة.
هذة القصة تصلح لعمل فيلم أكشن لها
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 2 ساعتين
عملت مع بريطاني بمصنع بتروكيماويات وكان مسمى وظيفته فني تشغيل وحدة فصل الهواء وتحويله لسوائل وكان مرتبه ظخم لأهمية وخطورة التخصص
بعد انتهاء مهمته ومنحه خروج نهائي قال ان خبرته الوحيدة السابقة هي بائع ايس كريم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه الى “لن أنحني أبداً مادام الله معي ” هذة القصة للامانة حدثت معى فى 1993 بدولة خليجية “اتحفظ على أسم الدولة” ومع بريطاني أيضا بشركة مملوكة للدولة ولكن تم كشف أمرة بواسطة ألمانى و نمساوى يعملان بنفس الشركة وكانت وظيفتة الاصلية فى بريطانيا “بائع فى كفيتريا”
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 45 دقيقة
عندنا وعندكم خير يا اهل الكويت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29672 ] نشر منذ 30 دقيقة
طالما كل شي مستورد من الأكل للشرب لليد العامله ,, فلازم التحتي يصبر على مااصابه ,,,