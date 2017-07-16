ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس تشاد التطورات السياسية في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، في أبوظبي الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وبحث ولي عهد أبوظبي ورئيس تشاد خلال اللقاء آفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها و تنميتها, بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات إقليميًا ودوليًا وبصفة خاصة التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم جهود الأمن والاستقرار فيها, وملف التطرف والإرهاب, وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك .