أشبال بني يوسف وطبول نجران تصدح في عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انطلقت، مساء أمس السبت، فعاليات مسابقة الفنون الشعبية بسوق عكاظ في دورته الـ 11 بعرض قدمه أشبال بني يوسف للون الزير ، حيث تميز اشبال الفرقة بما قدموه من تناغم جميل وأداء حي لهذا الفن وسط اعجاب الجمهور المتواجد بمسرح عكاظ الرئيسي .

وقدمت فرقة نجران مشاركتها الأولى في دورات سوق عكاظ، حيث تميز أعضاء الفرقة بلون حي المرافع والطبول وسط إعجاب الجمهور المتواجد .

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف ‏رئيس لجنة الفنون بسوق عكاظ فيصل الخديدي أن مشاركة الأطفال في هذه المسابقة نقلة نوعية تضفي مزيداً من المتعة للجمهور المتواجد, مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذه المبادرة في جذب الأطفال لموروث الأباء والاجداد, مبدياً استعداد جمعية الثقافة والفنون لدعم هذه المبادرة لما لها من أثر في دعم أجيال المستقبل.

ومن المقرر أن تتواصل الفنون الشعبية ليوم غد بلونين الأول تقدمه أشبال الموروث من هذيل ، والآخر تقدمه صفوف السوطه .