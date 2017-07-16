ضبط وافد عربي متهم بسرقة سيارات وحقائب نسائية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بوافد من جنسية عربية متهم بسرقة المركبات وحقائب النساء بمحافظة جدة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة جدة تلقت عدداً من البلاغات بسرقة 5 مركبات وحقائب نسائية وسرقة صندوق نقود لأحد المحال التجارية.

وأكد القرشي، تمكن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة من ضبط شخص من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق متهم بتلك السرقات، وتسليمه لمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الاستدلال معه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.