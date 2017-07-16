بالفيديو.. مصري يحول رحلة جوية إلى حفل غنائي بمشاركة الركاب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تحول رحلة جوية متجهة من إحدى الدول العربية إلى مطار القاهرة إلى حفل غنائي، شارك فيه عدد كبير من ركاب الطائرة، وجاء ذلك بعد أن قرر شاب مصري أن يضفي جواً من البهجة خلال الرحلة، وبدأ يعزف على الناي، في حين قام صديق له بالعزف على الطبلة.

وكما يتضح من ذلك الفيديو، فقد شاركه الركاب في غناء أغاني فلكورية وشعبية مصرية، كان من بينها، على سبيل المثال، ” الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية ” ، وأيضاً ” طلعت يامحلا نورها ” ، وبدوا جميعاً مستمتعين بترديد هذه الأغاني.